Взрыв прогремел прямо перед зданием администрации Белгорода Два человека пострадали при детонации БПЛА у здания администрации Белгорода

Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду, возле здания городской администрации сдетонировал беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.

В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, у одной женщины диагностировали проникающее осколочное ранение голени. Также один мужчина получил поверхностную рану лица. Обоих пострадавших госпитализировали.

Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, — добавил глава региона.

Ранее в результате атаки украинской армии на Белгородскую область погибли три человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. По словам Гладкова, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В особенности это касается Краснояружского и Ракитянского районов.