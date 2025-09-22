«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 08:43

Взрыв прогремел прямо перед зданием администрации Белгорода

Два человека пострадали при детонации БПЛА у здания администрации Белгорода

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду, возле здания городской администрации сдетонировал беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.

В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, у одной женщины диагностировали проникающее осколочное ранение голени. Также один мужчина получил поверхностную рану лица. Обоих пострадавших госпитализировали.

Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, — добавил глава региона.

Ранее в результате атаки украинской армии на Белгородскую область погибли три человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. По словам Гладкова, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В особенности это касается Краснояружского и Ракитянского районов.

Белгород
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мобилизованные украинцы начали писать в российский чат-бот прямо из ТЦК
В Госдуме дали Киеву одно обещание после смертоносной атаки по Крыму
Гастроэнтеролог рассказала, кому не повредит ночной прием пищи
Украина «потеряла» титулованного спортсмена
В Татарске нашли еще одну опасную для детей школу
Посол России объяснил риски создания бесполетной зоны над Украиной
Экс-чиновника управделами президента обвинили в крупном хищении
Пытки и унижения закончились для блогера смертью в прямом эфире
Главу города Владимира обвинили в получении миллионной взятки
В Германии сравнили «Интервидение» с Евровидением и огорчились
В Германии раскрыли денежные потери из-за диверсии на «Северных потоках»
Путин обратился к российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана
Власти подтвердили «крайне сложную» ситуацию в российском регионе из-за ВСУ
Раскрыто состояние пострадавших после атаки дронов ВСУ на Крым
В России товары первой необходимости станут дороже
Врачи едва не изъяли органы у живого мужчины
Турист заснял последние секунды жизни после нападения медведя
Появились кадры попавшей под удар БПЛА школы в поселке Форос
Российский посол рассказал об интересе страны ЕС к ведению бизнеса в РФ
Бывшую жену свердловского вице-губернатора посадили под домашний арест
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.