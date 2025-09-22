Три мирных жителя погибли под обстрелами ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли и 10 получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах.

Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что бойцы подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород», а также военнослужащие Министерства обороны РФ и пограничники принимают все необходимые меры, чтобы улучшить ситуацию. Местных жителей Гладков призвал ориентироваться на ту информацию, которая поступает от органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок городского типа Форос погибли три человека. Как уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов, 16 человек получили ранения. Вражеский налет был зафиксирован 21 сентября около 19:30 мск.