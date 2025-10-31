Плюсы и минусы 12-летнего обучения в школе: зачем и когда могут ввести

Плюсы и минусы 12-летнего обучения в школе: зачем и когда могут ввести

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, в большинстве развитых стран такая модель образования начинается с шести лет. Стоит ли перенимать подобный опыт, не противоречит ли он отечественным трендам, какие подводные камни есть у данной инициативы — NEWS.ru разобрал вместе с экспертами.

Кто выдвинул инициативу перехода школьников на 12-летнее обучение

По словам заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, в России сокращается число первоклассников. Однако, отметил он, это не должно приводить к уменьшению числа педагогов. По мнению Гриба, переход на 12-летнее обучение позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

Общественник подчеркнул, что эта инициатива де-факто реализуется в России. По его оценкам, последний год обучения в дошкольных учреждениях, таких как детские сады, можно рассматривать как подготовку к школе.

Сенатор Айрат Гибатдинов: «Переход на 12-летнее обучение — попытка создать видимость реформ»

Идея перехода на 12-летнее обучение похожа на попытку создать видимость реформ. В советской школе при 10-летнем сроке учебы учащиеся получали глубокое, системное образование. Выпускники уверенно владели базовыми знаниями, поступали в вузы без репетиторов, были готовы к труду и жизни. Качество и содержание программ определяют эффективность системы, а не непонятные реформы.

Сегодня проблемы обучения связаны с ее перегруженностью формальностями, бесконечной подготовкой к ЕГЭ и раздробленностью учебных планов.

Сейчас создается ощущение, что подростков как будто выталкивают после девятого класса в колледжи, создавая иллюзию выбора. На самом деле система пытается таким образом скрыть недоработки. Введение двенадцатилетки может лишь усилить этот перекос и окончательно запутать маршруты развития для школьников.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прежде чем менять структуру, нужно оценить, что и почему не работает. Стоит начать не с добавления года, а с восстановления качества, которое когда-то было нормой, и вернуться к фундаментальному подходу, когда школа давала настоящее образование.

Айрат Гибатдинов — член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Педагог Леонид Эрштейн: «В школе надо учить наиболее значимому»

Предложение перейти на двенадцатилетку недостаточно обоснованно. В современных условиях развития Сети и ИИ средства обучения чему бы то ни было развиваются очень быстро. Это приводит к стремительному взрослению людей и переходу к профессиональной деятельности. В такой ситуации считаю бессмысленным затягивать формальные сроки общего образования. Сколько бы ни продолжалось обучение, научить всему, что знает и умеет человечество, не представляется возможным.

Желание увеличить сроки обучения отражает современный подход к школьному образованию, который ставит вопрос о необходимости дать учащемуся общее представление обо всех наиболее важных вещах. Однако количество информации и умений растет очень быстро, что требует непрерывного образования, то есть обучения человека в течение всей жизни.

Вместо увеличения сроков обучения в школе нужно задуматься о принципах отбора содержания образования, учить наиболее значимому, а не второстепенному.

Леонид Эрштейн — кандидат педагогических наук

Ирина Волынец: «12-летнее образование не лучше и хуже, а просто другое»

Система 12-летнего школьного обучения, которая распространена во многих странах, имеет как убедительные преимущества, так и серьезные недостатки.

Ключевые плюсы следующие. Во-первых, это снижение учебной нагрузки и стресса. У детей появляется больше времени для усвоения сложных тем без необходимости зубрить. Распределение программы на более длительный срок позволяет уменьшить ежедневную и годовую нагрузку на ученика.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во-вторых, это эффективная профилизация и подготовка к будущей учебе. Последние один-два года (10–12-й классы) часто используются для углубленного изучения предметов, необходимых для поступления в вуз. Ученик может более осознанно выбрать специализацию (гуманитарный, естественно-научный или технологический профиль). У него также появляется больше времени для профессиональной ориентации, выбора курсов и проектов, что помогает школьнику понять свои интересы и способности.

В-третьих, у учащегося остаются силы на кружки, секции, хобби и общение со сверстниками. У него есть больше времени для личностного развития. Это важно для формирования гармоничной личности, а не просто абитуриента. Школа может уделять больше внимания развитию мягких навыков, таких как критическое мышление, работа в команде, коммуникация, а также управление временем.

У 12-летней модели обучения есть очевидные минусы. Первый — отсрочка взрослой жизни. Выпускники заканчивают школу в 18–19 лет, что отодвигает момент поступления в университет, начало карьеры и финансовую самостоятельность, создание семьи и рождение детей. Это крайне нежелательно в условиях системного демографического кризиса. Для мотивированной молодежи, готовой к дальнейшему шагу, дополнительный год может оказаться потерей времени.

Второй недостаток — финансовая нагрузка на семью и государство. Родители дольше содержат детей, которые не могут начать зарабатывать самостоятельно. Кроме того, государство вынуждено финансировать дополнительный год обучения для всех школьников, что требует значительных бюджетных расходов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, встает проблема мотивации в старших классах. Часть подростков к 16–17 годам теряет интерес к академическому обучению и хочет быстрее получить практическую профессию. Для них последний год в школе может быть непродуктивным и вызвать отторжение.

Кроме того, есть риск, что вместо углубления и профилизации программа будет растянута на лишний год. Это приводит к тому, что ученики проходят материал медленнее, без реального выигрыша в знаниях. Качество образования не повышается.

Переход на 12-летнюю систему требует проведения масштабной реформы: переписывания всех учебников, переподготовки учителей, изменения стандартов и решения проблемы нехватки помещений. Кроме того, может возникнуть путаница и недовольство среди родителей и учителей, привыкших к старой системе. Учащиеся в возрасте 17–18 лет могут чувствовать себя переростками в школе, особенно если они стремятся к большей самостоятельности и независимости, которые ограничивает школьная среда.

Таким образом, 12-летнее образование не лучше или хуже 11-летнего, а просто другое. Его эффективность почти целиком зависит от качества реализации.

Если система будет хорошо выстроена — акцент сделают на профилизации, развитии soft skills (технологии, позволяющие быть продуктивным и успешным в разных сферах. — NEWS.ru), использовании дополнительного года для углубления, а не повторения знаний, то плюсы значительно перевешивают минусы. Выпускник получит более качественную и осознанную подготовку к взрослой жизни. Если реформа будет проведена формально, то минусы становятся более очевидными.

Ирина Волынец — глава Национального родительского комитета

Фото: лья Наймушин/РИА Новости Фото: лья Наймушин/РИА Новости

Профессор Евгений Белый: «12-летнее образование позволит разгрузить школьников»

Идею введения 12-летней системы образования нельзя считать оригинальной. Она работает во многих странах, добившихся серьезных экономических успехов. Недавно Киргизия объявила о переходе на двенадцатилетку. Если наша страна претендует на технологическое лидерство, то нужно думать об изменении модели обучения.

В случае реализации этой инициативы школьники будут завершать обучение в основной и старшей школе в том же возрасте, но начинать учебу раньше — с шести лет. Это позволит, с одной стороны, несколько разгрузить учащихся, а с другой — включить в программу темы, связанные с актуальными проблемами науки и техники. Кроме того, возможно, удастся сделать старшую школу более профильной, чтобы выпускники выходили из нее с пониманием содержания будущей профессии.

Однако дополнительный год обучения требует новых ресурсов — финансовых, материально-технических и кадровых. По этой причине в нынешних экономических условиях эту инициативу, скорее всего, не удастся быстро реализовать. Нужны дополнительные учителя, учебные площади и деньги. Со всем этим сегодня скорее плохо, чем хорошо. Но я бы не стал категорически отмахиваться от идеи 12-летнего обучения. Возможно, стоит начать с пилотного проекта в экономически благополучном регионе. Лиха беда начало.

Евгений Белый — автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор

Читайте также:

12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против

В школах России введут 12-летку? Что известно, нюансы, кто за и кто против

«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское