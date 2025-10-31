Плюсы и минусы 12-летнего обучения в школе: зачем и когда могут ввести

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, в большинстве развитых стран такая модель образования начинается с шести лет. Стоит ли перенимать подобный опыт, не противоречит ли он отечественным трендам, какие подводные камни есть у данной инициативы — NEWS.ru разобрал вместе с экспертами.
Кто выдвинул инициативу перехода школьников на 12-летнее обучение
По словам заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, в России сокращается число первоклассников. Однако, отметил он, это не должно приводить к уменьшению числа педагогов. По мнению Гриба, переход на 12-летнее обучение позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.
Общественник подчеркнул, что эта инициатива де-факто реализуется в России. По его оценкам, последний год обучения в дошкольных учреждениях, таких как детские сады, можно рассматривать как подготовку к школе.
Сенатор Айрат Гибатдинов: «Переход на 12-летнее обучение — попытка создать видимость реформ»
Идея перехода на 12-летнее обучение похожа на попытку создать видимость реформ. В советской школе при 10-летнем сроке учебы учащиеся получали глубокое, системное образование. Выпускники уверенно владели базовыми знаниями, поступали в вузы без репетиторов, были готовы к труду и жизни. Качество и содержание программ определяют эффективность системы, а не непонятные реформы.
Сегодня проблемы обучения связаны с ее перегруженностью формальностями, бесконечной подготовкой к ЕГЭ и раздробленностью учебных планов.
Сейчас создается ощущение, что подростков как будто выталкивают после девятого класса в колледжи, создавая иллюзию выбора. На самом деле система пытается таким образом скрыть недоработки. Введение двенадцатилетки может лишь усилить этот перекос и окончательно запутать маршруты развития для школьников.
Прежде чем менять структуру, нужно оценить, что и почему не работает. Стоит начать не с добавления года, а с восстановления качества, которое когда-то было нормой, и вернуться к фундаментальному подходу, когда школа давала настоящее образование.
Айрат Гибатдинов — член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Педагог Леонид Эрштейн: «В школе надо учить наиболее значимому»
Предложение перейти на двенадцатилетку недостаточно обоснованно. В современных условиях развития Сети и ИИ средства обучения чему бы то ни было развиваются очень быстро. Это приводит к стремительному взрослению людей и переходу к профессиональной деятельности. В такой ситуации считаю бессмысленным затягивать формальные сроки общего образования. Сколько бы ни продолжалось обучение, научить всему, что знает и умеет человечество, не представляется возможным.
Желание увеличить сроки обучения отражает современный подход к школьному образованию, который ставит вопрос о необходимости дать учащемуся общее представление обо всех наиболее важных вещах. Однако количество информации и умений растет очень быстро, что требует непрерывного образования, то есть обучения человека в течение всей жизни.
Вместо увеличения сроков обучения в школе нужно задуматься о принципах отбора содержания образования, учить наиболее значимому, а не второстепенному.
Леонид Эрштейн — кандидат педагогических наук
Ирина Волынец: «12-летнее образование не лучше и хуже, а просто другое»
Система 12-летнего школьного обучения, которая распространена во многих странах, имеет как убедительные преимущества, так и серьезные недостатки.
Ключевые плюсы следующие. Во-первых, это снижение учебной нагрузки и стресса. У детей появляется больше времени для усвоения сложных тем без необходимости зубрить. Распределение программы на более длительный срок позволяет уменьшить ежедневную и годовую нагрузку на ученика.
Во-вторых, это эффективная профилизация и подготовка к будущей учебе. Последние один-два года (10–12-й классы) часто используются для углубленного изучения предметов, необходимых для поступления в вуз. Ученик может более осознанно выбрать специализацию (гуманитарный, естественно-научный или технологический профиль). У него также появляется больше времени для профессиональной ориентации, выбора курсов и проектов, что помогает школьнику понять свои интересы и способности.
В-третьих, у учащегося остаются силы на кружки, секции, хобби и общение со сверстниками. У него есть больше времени для личностного развития. Это важно для формирования гармоничной личности, а не просто абитуриента. Школа может уделять больше внимания развитию мягких навыков, таких как критическое мышление, работа в команде, коммуникация, а также управление временем.
У 12-летней модели обучения есть очевидные минусы. Первый — отсрочка взрослой жизни. Выпускники заканчивают школу в 18–19 лет, что отодвигает момент поступления в университет, начало карьеры и финансовую самостоятельность, создание семьи и рождение детей. Это крайне нежелательно в условиях системного демографического кризиса. Для мотивированной молодежи, готовой к дальнейшему шагу, дополнительный год может оказаться потерей времени.
Второй недостаток — финансовая нагрузка на семью и государство. Родители дольше содержат детей, которые не могут начать зарабатывать самостоятельно. Кроме того, государство вынуждено финансировать дополнительный год обучения для всех школьников, что требует значительных бюджетных расходов.
Кроме того, встает проблема мотивации в старших классах. Часть подростков к 16–17 годам теряет интерес к академическому обучению и хочет быстрее получить практическую профессию. Для них последний год в школе может быть непродуктивным и вызвать отторжение.
Кроме того, есть риск, что вместо углубления и профилизации программа будет растянута на лишний год. Это приводит к тому, что ученики проходят материал медленнее, без реального выигрыша в знаниях. Качество образования не повышается.
Переход на 12-летнюю систему требует проведения масштабной реформы: переписывания всех учебников, переподготовки учителей, изменения стандартов и решения проблемы нехватки помещений. Кроме того, может возникнуть путаница и недовольство среди родителей и учителей, привыкших к старой системе. Учащиеся в возрасте 17–18 лет могут чувствовать себя переростками в школе, особенно если они стремятся к большей самостоятельности и независимости, которые ограничивает школьная среда.
Таким образом, 12-летнее образование не лучше или хуже 11-летнего, а просто другое. Его эффективность почти целиком зависит от качества реализации.
Если система будет хорошо выстроена — акцент сделают на профилизации, развитии soft skills (технологии, позволяющие быть продуктивным и успешным в разных сферах. — NEWS.ru), использовании дополнительного года для углубления, а не повторения знаний, то плюсы значительно перевешивают минусы. Выпускник получит более качественную и осознанную подготовку к взрослой жизни. Если реформа будет проведена формально, то минусы становятся более очевидными.
Ирина Волынец — глава Национального родительского комитета
Профессор Евгений Белый: «12-летнее образование позволит разгрузить школьников»
Идею введения 12-летней системы образования нельзя считать оригинальной. Она работает во многих странах, добившихся серьезных экономических успехов. Недавно Киргизия объявила о переходе на двенадцатилетку. Если наша страна претендует на технологическое лидерство, то нужно думать об изменении модели обучения.
В случае реализации этой инициативы школьники будут завершать обучение в основной и старшей школе в том же возрасте, но начинать учебу раньше — с шести лет. Это позволит, с одной стороны, несколько разгрузить учащихся, а с другой — включить в программу темы, связанные с актуальными проблемами науки и техники. Кроме того, возможно, удастся сделать старшую школу более профильной, чтобы выпускники выходили из нее с пониманием содержания будущей профессии.
Однако дополнительный год обучения требует новых ресурсов — финансовых, материально-технических и кадровых. По этой причине в нынешних экономических условиях эту инициативу, скорее всего, не удастся быстро реализовать. Нужны дополнительные учителя, учебные площади и деньги. Со всем этим сегодня скорее плохо, чем хорошо. Но я бы не стал категорически отмахиваться от идеи 12-летнего обучения. Возможно, стоит начать с пилотного проекта в экономически благополучном регионе. Лиха беда начало.
Евгений Белый — автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор
