20 октября 2025 в 18:30

«Похоже на косметическую меру»: в Совфеде об инициативе 12-летнего обучения

Сенатор Гибатдинов: увеличение срока обучения не решит основных проблем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сейчас нет необходимости в увеличении срока обучения школьников — система образования выстроена достаточно слаженно, указал в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, комментируя соответствующую инициативу Общественной палаты. Он предложил сперва комплексно проанализировать нагрузку на обучающихся.

Действительно, есть перекосы с излишней нагрузкой в связи с необходимостью подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ, но здесь вопрос связан непосредственно со структурой этих экзаменов. Прежде чем говорить о таких мерах, нужен комплексный анализ текущей образовательной нагрузки, структуры экзаменов и потребностей учащихся. Поэтому увеличение срока обучения похоже больше на косметическую меру, которая не решит основных проблем, — заявил сенатор.

С инициативой об увеличении срока обучения школьников с 11 до 12 лет выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов и научных дисциплин.

Гриб привел в пример ОАЭ, где, по его словам, уже с пятого класса преподается искусственный интеллект как отдельный предмет.

Анна Акимова
А. Акимова
