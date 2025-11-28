День матери
28 ноября 2025 в 17:43

Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки

«МК в Новгороде»: взрослым необходимо от 150 минут аэробных тренировок в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Людям от 18 до 64 лет необходимо уделять аэробным нагрузкам не менее 150 минут в неделю, сообщает «МК в Новгороде» со ссылкой на пресс-службу Новгородской центральной районной больницы. Длительность каждой тренировки должна быть не менее 10 минут.

Специалисты рассказали, что для поддержания физической активности не обязательно покупать абонемент в зал. Все летние тренировки можно проводить зимой, если соблюдать необходимые условия.

Врачи рекомендуют тепло одеться, заниматься рядом с помещением, в которое можно зайти после тренировки, и пить достаточное количество воды. Также при занятиях зимой обязательна разминка — ее можно сделать дома, до выхода на улицу.

Ранее врач общей практики Амир Хан рассказал, что привычка гулять по утрам помогает людям старше 35 лет поддерживать здоровье. Солнечный свет снижает уровень кортизола и наполняет энергией.

