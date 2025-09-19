«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 11:12

В Минпросвещения рассказали, насколько сильно дети перегружены в школах

Нагрузка на детей в школах снижается, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Там отметили, что это происходит благодаря детальной работе специальных ведомств, результаты которой закреплены в новом приказе № 704, передает ТАСС.

Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что школьная программа перегружена темами от 15 до 30%. Он также упомянул высокую нагрузку на учителей, у которых не остается времени на обучение детей.

До этого Минпросвещения оспорило данные президентского Совета по правам человека (СПЧ), который утверждал, что учебная нагрузка для школьников в некоторых случаях превышает максимальную продолжительность рабочей недели для взрослого. Ведомство назвало подсчеты некорректными и пояснило, что внеурочные занятия отличаются от обычных уроков: это могут быть походы в музеи, участие в спортивных секциях или театральных постановках.

