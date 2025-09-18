Празднование Дня города в Москве
Глава Рособрнадзора рассказал, насколько перегружена школьная программа

Глава Рособрнадзора Музаев: школьная программа перегружена темами от 15 до 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьная программа перегружена темами от 15 до 30%, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей». Он также упомянул высокую нагрузку на учителей, у которых не остается времени на обучение детей, передает ТАСС.

Анализ экспертного сообщества высших учебных заведений показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 до 30% перегружены темами, — рассказал Музаев.

По его словам, Минпросвещения, Рособрнадзор, эксперты Горного университета, представители петербургских и российских университетов работают над тем, чтобы стандарты в средней школе соответствовали бесшовному переходу в высшие учебные заведения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что средний балл аттестатов абитуриентов, поступающих в колледжи и техникумы России, продолжает расти. Он отметил, что в среднем показатель составляет 4 балла, а на отдельных направлениях достигает 4,9.

