17 сентября 2025 в 17:21

В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей

Кравцов: средний балл аттестатов поступающих в колледжи России растет

Средний балл аттестатов поступающих в колледжи и техникумы России абитуриентов растет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с кабмином. По его словам, средний балл составляет 4,0, а по некоторым специальностям достигает 4,9, сообщает ТАСС.

Растет средний балл аттестата поступающих в колледжи. 4 балла — средний балл аттестата, по некоторым специальностям — 4.9, то есть фактически отличники, — сказал Кравцов.

Наиболее востребованными направлениями министр назвал производство авиационных двигателей, компьютерные системы, химическую технологию и программирование.

Ранее Кравцов заявил, что педагогическое образование обогнало по популярности у поступающих в вузы другие направления. Он добавил, что в прошлом году самым популярным направлением были специальности, связанные с IT-технологиями.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство получило 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ. Из них 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.

