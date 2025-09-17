В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей

Средний балл аттестатов поступающих в колледжи и техникумы России абитуриентов растет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с кабмином. По его словам, средний балл составляет 4,0, а по некоторым специальностям достигает 4,9, сообщает ТАСС.

Наиболее востребованными направлениями министр назвал производство авиационных двигателей, компьютерные системы, химическую технологию и программирование.

Ранее Кравцов заявил, что педагогическое образование обогнало по популярности у поступающих в вузы другие направления. Он добавил, что в прошлом году самым популярным направлением были специальности, связанные с IT-технологиями.

