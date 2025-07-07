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07 июля 2025 в 14:47

Названо направление, которое обогнало IT-специальности у поступающих в вузы

Кравцов: педагогическое направление обогнало IT по популярности у абитуриентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педагогическое образование обогнало по популярности у поступающих в вузы другие направления, в том числе IT-специальности, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам основного периода ЕГЭ 2025 года. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на данный момент от желающих стать учителями подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест.

Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест, — отметил Кравцов.

Министр добавил, что в прошлом году самым популярным направлением для желающих поступить на бюджет были специальности, связанные с информационными технологиями. Второе место занимало педагогическое образование.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство получило 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ. Из них 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.

При этом по результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек, заявил Музаев. По его словам, 6,8 тысячи выпускников получили 100 баллов за один экзамен. В 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента.

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