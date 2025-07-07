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07 июля 2025 в 11:48

Число 300-балльников на ЕГЭ-2025 сократилось в три раза

Рособрнадзор сообщил, что 300 баллов на ЕГЭ набрали 13 выпускников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, 6,8 тысячи выпускников получили 100 баллов за один экзамен, передает корреспондент NEWS.ru. В 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента.

На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысячи человек, — отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора также добавил, что в текущем году на проведение ЕГЭ поступило 72 жалобы. Из них 69 касались нарушений на самих экзаменационных пунктах. Основной этап ЕГЭ прошли около 682 тысячи будущих абитуриентов.

ЕГЭ прошел во всех регионах России, а также на площадках в 55 зарубежных странах. Для его организации задействовали более шести тысяч пунктов проведения, свыше 300 тысяч сотрудников и около шести тысяч медиков. За ходом испытаний следили почти 40 тысяч общественных наблюдателей.

Ранее технологический гигант VK пригласил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, набравшую максимальные 400 баллов на ЕГЭ, на стажировку. Выпускнице престижной столичной школы № 1514 предложили место в команде образовательной платформы MAX.

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