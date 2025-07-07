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07 июля 2025 в 13:19

Рособрнадзор раскрыл число жалоб на нарушения проведения ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор получил 72 жалобы на нарушение проведения ЕГЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рособрнадзор получил 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам основного периода ЕГЭ 2025 года, трансляция которой велась на RuTube-канале надзорного органа. По его словам, 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.

72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены, — отметил Музаев.

ЕГЭ прошел во всех регионах России, а также на площадках в 55 зарубежных странах. Для его организации задействовали более шести тысяч пунктов проведения, свыше 300 тысяч сотрудников и около шести тысяч медиков. За ходом испытаний следили почти 40 тысяч общественных наблюдателей.

Ранее Музаев сообщал, что по результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек. По его словам, 6,8 тысячи выпускников получили 100 баллов за один экзамен. В 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента.

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