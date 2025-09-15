Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:33

В Минпросвещения нашли ответ на заявление СПЧ о школьных нагрузках

Минпросвещения не согласилось с выводами СПЧ о школьных нагрузках

Министерство просвещения России оспорило данные президентского Совета по правам человека (СПЧ), который утверждал, что учебная нагрузка для школьников в некоторых случаях превышает максимальную продолжительность рабочей недели для взрослого, передают «Ведомости». Ведомство назвало подсчеты СПЧ некорректными и пояснило, что внеурочные занятия отличаются от обычных уроков: это могут быть походы в музеи, участие в спортивных секциях или театральных постановках.

При этом если школа, например, предлагает музыкальный курс внеурочной деятельности, а ребенок уже ходит в музыкальную школу, то он всегда может отказаться от иных музыкальных внеурочных занятий, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка на старшеклассников отрицательно влияет на их здоровье и развитие. По его словам, учебный день вместе с дорогой в школу и выполнением домашних заданий занимает около 12 часов. Он отметил, что проблемы сохраняются, и, по его мнению, целесообразно в ближайшее время вновь вернуться к обсуждению вопроса о чрезмерной нагрузке на школьников.

