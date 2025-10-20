«Столько за убийство дают»: директор школы оценил идею о 12-летнем обучении Директор одной из школ: для получения фундаментальных знаний хватит 9–10 лет

Срок обучения в школах нужно не удлинять, а сокращать, таким мнением с NEWS.ru поделился директор одной из российских школ, пожелавший остаться анонимным. Он выразил уверенность, что для получения фундаментальных знаний достаточно 9–10 лет.

Как по мне, наоборот, следует сокращать учебу. Многие дисциплины можно пройти гораздо быстрее. Суммарно для получения всего объема фундаментальных знаний достаточно 9–10 лет. Разговоры о 12-летке выглядят странно — вы уж простите, но столько за убийство дают! Думается, излишне раздувать образовательный процесс не имеет смысла, — сказал руководитель учебного заведения.

С инициативой об увеличении срока обучения школьников с 11 до 12 лет выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов и научных дисциплин. Гриб привел в пример ОАЭ, где, по его словам, уже с пятого класса преподается искусственный интеллект как отдельный предмет.

В Минпросвещения заявили, что система образования в России выстроена с учетом возрастных особенностей и обеспечивает эффективное освоение программы. В частности, в ведомстве указали, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся.