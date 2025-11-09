Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае

Московский школьник Виктор Хремучков завоевал золото на первенстве мира по кунг-фу в Китае, пишет KP.RU. Он стал первым в категории «короткое двойное оружие», которую называют самой зрелищной. Спортсмен объяснил, что даже если во время выступления допустил ошибку, важно не опускать руки, а бороться до конца — собраться, разозлиться и достойно завершить свой комплекс.

Секрет прост: океан пота, пролитый на татами, в зале, на улице. Это когда тело кричит «хватит!», а разум шепчет «еще чуть-чуть», — рассказал Хремучков.

В турнире приняли участие сотни юных мастеров боевых искусств из разных стран. Российская сборная завоевала несколько медалей в различных дисциплинах.

