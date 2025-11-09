Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:06

Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае

Московский школьник Хремучков взял золото на первенстве мира по кунг-фу в Китае

Московский школьник Виктор Хремучков завоевал золото на первенстве мира по кунг-фу в Китае, пишет KP.RU. Он стал первым в категории «короткое двойное оружие», которую называют самой зрелищной. Спортсмен объяснил, что даже если во время выступления допустил ошибку, важно не опускать руки, а бороться до конца — собраться, разозлиться и достойно завершить свой комплекс.

Секрет прост: океан пота, пролитый на татами, в зале, на улице. Это когда тело кричит «хватит!», а разум шепчет «еще чуть-чуть», — рассказал Хремучков.

В турнире приняли участие сотни юных мастеров боевых искусств из разных стран. Российская сборная завоевала несколько медалей в различных дисциплинах.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

Между тем российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ. Хоккеист прервал серию из шести матчей без результативных действий, отметившись голом и двумя голевыми передачами в победной игре против «Детройт Ред Уингз».

«Тело кричит „хватит!“»

Москва
спорт
школьники
турниры
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ стали призывать бездомных
«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове
Мужчина вынес горящий электровелосипед из лифта и попал на видео
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.