Россия завоевала первое золото после возвращения флага дзюдоистам

Российский дзюдоист Аюб Блиев принес первое золото сборной России на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Он победил в весовой категории до 60 килограммов, одолев в финале соперника из Монголии Ариунболда Энхтайвана. Награда стала первой для российской команды после решения Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть право выступать с флагом и гимном страны.

Блиеву 28 лет. Он завоевал бронзу на чемпионате мира 2025 в Будапеште и серебро на чемпионате Европы 2025 в Подгорице. Кроме того, Блиев — чемпион России и многократный призер национальных соревнований. Соревнования в Абу-Даби проходят с 28 по 30 ноября.

Ранее российский боец Арман Царукян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном бою турнира UFC в Дохе, завершив поединок удушающим приемом во втором раунде. На счету Царукяна теперь 23 победы при трех поражениях в смешанных единоборствах.

До этого Международный олимпийский комитет подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Спортсмены выполнили необходимые критерии и получили приглашение после решения специальной комиссии.