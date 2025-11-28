День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:58

Россия завоевала первое золото после возвращения флага дзюдоистам

Аюб Блиев принес первое золото России на Большом шлеме в Абу-Даби

Аюб Блиев Аюб Блиев Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский дзюдоист Аюб Блиев принес первое золото сборной России на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Он победил в весовой категории до 60 килограммов, одолев в финале соперника из Монголии Ариунболда Энхтайвана. Награда стала первой для российской команды после решения Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть право выступать с флагом и гимном страны.

Блиеву 28 лет. Он завоевал бронзу на чемпионате мира 2025 в Будапеште и серебро на чемпионате Европы 2025 в Подгорице. Кроме того, Блиев — чемпион России и многократный призер национальных соревнований. Соревнования в Абу-Даби проходят с 28 по 30 ноября.

Ранее российский боец Арман Царукян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном бою турнира UFC в Дохе, завершив поединок удушающим приемом во втором раунде. На счету Царукяна теперь 23 победы при трех поражениях в смешанных единоборствах.

До этого Международный олимпийский комитет подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Спортсмены выполнили необходимые критерии и получили приглашение после решения специальной комиссии.

дзюдоисты
спортсмены
россияне
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Зеленский анонсировал важные переговоры с одной страной
Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.