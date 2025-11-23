Россиянин одержал уверенную победу в главном бою турнира UFC в Катаре Царукян одержал победу над Хукером в главном бою турнира UFC в Катаре

Россиянин Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок завершился после удушающего приема российского бойца во втором раунде.

Состязание прошло в Дохе. Царукяну, как известно, на его счету 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах. 35-летний Хукер же за свою профессиональную карьеру одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.

Ранее главное событие UFC 321 в Абу-Даби, где проходил поединок за титул чемпиона в тяжелом весе, отменили. Бой между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом был признан несостоявшимся из-за случайного попадания пальцем в глаз. Инцидент произошел в первом раунде на 4-й минуте, когда Ган в ходе обмена ударами задел глаз действующего чемпиона. Несмотря на предоставленное время на восстановление, Аспиналл сообщил рефери о проблемах со зрением, и бой был остановлен. Это первый в истории UFC случай, когда титульный бой завершился безрезультатно.

До этого российский тяжеловес Александр Волков одержал важную победу на турнире UFC в Абу-Даби. В напряженном поединке он смог одолеть опасного бразильского оппонента Жаилтона Алмейду. Исход трехраундового противостояния решился по судейским запискам.