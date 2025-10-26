Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 02:53

Титульный бой на турнире UFC экстренно остановили из-за ужасной травмы

Титульный бой на UFC 321 признали несостоявшимся из-за травмы Тома Аспиналла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главное событие UFC 321 в Абу-Даби, где проходил поединок за титул чемпиона в тяжелом весе, отменили, пишет ESPN. Бой между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом был признан несостоявшимся из-за случайного попадания пальцем в глаз.

Инцидент произошел в первом раунде на 4-й минуте, когда Ган в ходе обмена ударами задел глаз действующего чемпиона. Несмотря на предоставленное время на восстановление, Аспиналл сообщил рефери о проблемах со зрением, и бой был остановлен.

Это первый в истории UFC случай, когда титульный бой завершился безрезультатно из-за случайного нарушения. Оба бойца выразили разочарование, а Ган принес извинения за неумышленное действие. Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил намерение промоушена немедленно организовать повторную встречу.

Я чувствую то же, что и все остальные. Отличная игра, но концовка — полный отстой. Переносить матч — это просто кошмар, но придется, — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Александр Волков одержал важную победу на турнире UFC в Абу-Даби. В напряженном поединке он смог одолеть опасного бразильского оппонента Жаилтона Алмейду. Исход трехраундового противостояния решился по судейским запискам.

