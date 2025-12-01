«Лишь индейка на блюде»: Толмачев оценил позицию Киева Толмачев: Киев серьезно поверил в сказки о собственной исключительности

Депутат Госдумы Александр Толмачев раскритиковал веру Киева в собственные сказки про исключительность, передает РИА Новости. Политик таким образом дал оценку недавнему заявлению советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна, касающихся ареста украинского руководства.

Киевская власть всерьез поверила сказкам о собственной исключительности, но ей тут же напомнили, что в этой истории она — лишь индейка на блюде, — заявил Толмачев.

Парламентарий также отметил, что американцы традиционно разделяют мир на «больших белых господ» и «недоразвитых дикарей». По его словам, США демонстрируют привычку действовать в роли мирового полицейского и это особенно заметно в текущей ситуации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака может создать новые возможности для переговоров Украины. Он считает, что это открывает путь к более прагматичному подходу в мирном урегулировании.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными. Штаты оптимистично смотрят на мирное урегулирование, но сохраняют реалистичную позицию, отметил он.