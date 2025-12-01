День матери
01 декабря 2025 в 02:55

В Кремле рассказали, как уход Ермака повлияет на переговоры с Украиной

Мирошник: отставка Ермака может открыть Украине путь к прагматичному диалогу

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака может создать новые возможности для переговоров, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он считает, что это открывает путь к более прагматичному подходу в мирном урегулировании.

Уход Ермака вряд ли отрицательно скажется на продолжении переговорного процесса, — сказал Мирошник.

По словам посла, Ермак лишь создавал видимость работы в различных переговорных форматах. Его деятельность фактически была направлена на срыв достижения конкретных результатов, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Ермак попросил об отставке в день обысков у него дома в Киеве. Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал соответствующее заявление после следственных мероприятий.

На этом фоне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не мог не знать о вовлеченности Ермака в коррупционные схемы. Политик акцентировал, что украинский глава не имел альтернативы кроме принятия отставки своего сотрудника.

