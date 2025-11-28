День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:23

Ермак написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, сообщил глава государства Владимир Зеленский. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски.

Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что 29 ноября проведет консультации по обсуждению кандидатуры на освободившееся место. Зеленский добавил, что необходимо избавиться от «слухов и спекуляций».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что личный телефон Ермака может содержать компромат для возбуждения еще как минимум 170 новых уголовных дел. По его словам, на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича каждая переписка на устройстве может послужить основанием для отдельного уголовного производства.

До этого Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ».

Владимир Зеленский
Украина
Андрей Ермак
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Зеленский анонсировал важные переговоры с одной страной
Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.