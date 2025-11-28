Ермак написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, сообщил глава государства Владимир Зеленский. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски.

Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что 29 ноября проведет консультации по обсуждению кандидатуры на освободившееся место. Зеленский добавил, что необходимо избавиться от «слухов и спекуляций».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что личный телефон Ермака может содержать компромат для возбуждения еще как минимум 170 новых уголовных дел. По его словам, на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича каждая переписка на устройстве может послужить основанием для отдельного уголовного производства.

До этого Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ».