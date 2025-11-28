«Предоставлен полный доступ»: Ермак подтвердил обыски в своей квартире Ермак заявил, что НАБУ и САП действительно проводят обыски в его квартире

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале подтвердил информацию, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ». По словам Ермака, он оказывает содействие НАБУ.

Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие, — сказал Ермак.

Утром 28 ноября появилась информация, что в Киеве проходят обыски у Ермака. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сотрудники НАБУ и САП курируют следственные действия.

Как предположил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, обыски у Ермака могут быть связаны с отказом Киева от мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, данные действия являются демонстрацией контроля США над ситуацией.