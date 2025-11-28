День матери
28 ноября 2025 в 16:27

В Раде назвали телефон Ермака кладезью компромата

Депутат Рады Гончаренко: компромата в телефоне Ермака хватит еще на 170 дел

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Личный телефон руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака может содержать компромат для возбуждения еще как минимум 170 новых уголовных дел, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича каждая переписка на устройстве может послужить основанием для отдельного уголовного производства.

Телефон Ермака — это потенциально еще 170 новых уголовных дел, — уверен Гончаренко.

Ранее Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ».

По данным украинского издания «Зеркало недели», готовящееся обвинение против Ермака может быть связано с предполагаемыми хищениями средств, направленных на строительство элитных особняков. В частности, речь идет о недвижимости на территории бывшей базы отдыха «Солнечная» в Киевской области.

Украина
коррупция
Киев
компромат
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
