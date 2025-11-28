День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:57

Раскрыта возможная версия обвинения против Ермака

Обвинение против Ермака может быть связано с элитными домами под Киевом

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Готовящееся обвинение в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть связано с предполагаемыми хищениями средств, направленных на строительство элитных особняков, передает издание «Зеркало недели». Речь идет о недвижимости в поселке Козин Киевской области.

В публикации говорится о четырех домах, возведенных на территории бывшей базы отдыха «Солнечная». Строительством занималась компания, имеющая связи с экс-вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым. Каждый из этих особняков занимает около тысячи квадратных метров. Согласно проектной документации, стоимость одного квадратного метра строительства оценивается в $300-400.

В июле блогер Анатолий Шарий распространил информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило сведения об использовании незаконно полученных средств для возведения этих дорогостоящих объектов под Киевом. По его данным, элитные дома предназначались для президента Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Алексея Чернышова, а также для бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что антикоррупционные органы Украины работают. Такой комментарий в ЕК дали на фоне обысков у Ермака. Второй представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил, что антикоррупционные органы имеют полномочия.

Андрей Ермак
Украина
коррупция
обвинения
обыски
