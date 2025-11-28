В Европе похвалили антикоррупционные органы Украины за обыски у Ермака

Антикоррупционные органы Украины работают, заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо. По данным Le Monde, так политик прокомментировала обыски у главы офиса президента страны Андрея Ермака. Второй представитель ЕК Гийом Мерсье поддержал ее позицию.

Это ясно показывает, что антикоррупционный орган действительно существует и имеет полномочия действовать, — подчеркнул он.

Ранее украинские журналисты допустили, что возможная отставка главы офиса президента Украины лишит главу страны Владимира Зеленского контроля над парламентским большинством, правительством и силовиками. Исход ситуации зависит от того, предъявят ли Ермаку обвинение после обысков.

В Польше глава Минобороны республики и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ждет от Украины разъяснений в связи с коррупционным скандалом. Министр отметил, что подобные случаи негативно сказываются на перспективах возможного вступления Киева в Евросоюз.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Ермак фактически потерял власть. По мнению политика, обыски демонстрируют начало конца его карьеры.