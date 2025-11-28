В Польше потребовали от Украины объяснений после обысков у Ермака

Косиняк-Камыш заявил, что Киев должен дать объяснения по коррупционному скандалу

Польша ожидает от украинской стороны разъяснений по поводу коррупционного скандала, заявил вице-премьер и министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на брифинге для журналистов. Как передает РИА Новости, он также отметил, что подобные инциденты негативно влияют на перспективы возможного вступления Украины в Европейский союз.

Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений, — сказал руководитель ведомства.

Утром 28 ноября в Киеве начались обыски в помещениях, связанных с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, следственные мероприятия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сам Ермак подтвердил проведение обысков в своей квартире. Он заверил, что предоставил правоохранительным органам полный доступ. По словам чиновника, он готов к сотрудничеству с НАБУ.

Бывший украинский депутат Владимир Олейник в комментарии для NEWS.ru заявил, что Ермак уже фактически лишился властных полномочий. По его мнению, проведение обысков свидетельствует о начале завершения политической карьеры главы Офиса президента.