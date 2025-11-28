Экс-депутат Рады раскрыл будущее Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже фактически потерял власть, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя обыски, проведенные у него Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По его словам, эти действия свидетельствуют о начале конца политической карьеры Ермака, поскольку обыск проводится исключительно в рамках уже возбужденного уголовного дела.

То есть американцы вчера услышали, как человек, занимающий вторую по значимости позицию на Украине (а они с Зеленским почти как сиамские близнецы), заявил: «Мы не подпишем». Значит, поступила команда, ведь без нее НАБУ бы не рискнуло, — подчеркнул Олейник.

По данным политика, уголовное дело в отношении Ермака возбуждено по двум основным фактам: участие в коррупционных схемах и попытки противодействия работе НАБУ и САП через СБУ и Генпрокуратуру.

Уже есть заявление Ермака: «Да, они проводят у меня обыски, я оказываю содействие, мои адвокаты работают». Фактически, Ермака уже нет, — продолжил Олейник.

По его мнению, в ближайшее время Ермаку должно быть вручено подозрение и материалы переданы в суд для избрания меры пресечения. Олейник добавил, что отстранение Ермака будет радостно воспринято общественностью и армией, а для президента Зеленского, активно защищавшего своего соратника, это станет «рикошетным ударом».

И поскольку до этого Зеленский так рьяно его защищал, теперь все это обернется против самого Зеленского: если он его не уволит, когда факты станут очевидными, это будет означать, что он покрывает преступника, причем уже не первый раз, игнорируя предыдущие предупреждения. Это рикошетный удар по Зеленскому, — отметил Олейник.

Отдельно политик указал на интерес американской стороны к Ермаку как к ключевому свидетелю, который может дать показания об откатах в Европе и Америке.

Ранее в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в телефоне главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут содержаться данные для 170 новых уголовных дел. Он отметил, каждый эпизод переписки может стать отдельным делом.