28 ноября 2025 в 11:36

В Раде подсказали НАБУ, где искать материалы для 170 дел против Ермака

Гончаренко: в телефоне Ермака может быть информация на 170 уголовных дел

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press
В телефоне главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут содержаться данные для 170 новых уголовных дел, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, каждый эпизод переписки может стать отдельным делом.

А вот телефон Ермака — это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Каждая переписка — это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования, <…> все адвокаты страны не помогут, — написал Гончаренко.

Утром 28 ноября появилась информация, что в Киеве проходят обыски у Ермака. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сотрудники НАБУ и САП курируют следственные действия.

Позже Ермак подтвердил информацию, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен «полный доступ». По словам Ермака, он оказывает содействие НАБУ.

Корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер отмечал, что обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака проводятся в рамках операции «Мидас», направленной на раскрытие коррупционных схем в сфере энергетики.

Андрей Ермак
НАБУ
обыски
телефоны
коррупция
