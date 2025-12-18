Новый год-2026
18 декабря 2025 в 04:18

Французские полицейские нагрянули с обыском к бывшему генпрокурору Украины

Полиция во Франции провела обыски у бывшего генпрокурора Украины Пискуна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Французская полиция провела обыски у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна, сообщили в украинской Госпотребслужбе. Отмечается, что полученные в ходе обысков материалы могут служить основанием для задержания экс-чиновника.

Информация о причинах обысков и дальнейших действий властей не раскрывается. Операция была осуществлена по официальному запросу украинской стороны, добавили в источнике.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило публикацию пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, потому что стороны заключили «междусобойчик». Доказательством этому, по мнению бизнесмена, служит освобождение из-под стражи детективов бюро и их родственников

До этого сотрудники НАБУ провели обыски в центральном офисе Налоговой службы Украины. Предполагалось, что это было связано с коррупционным скандалом в энергетическом секторе.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что Европейский союз не поднимает вопрос о коррупции на Украине. По его мнению, это объясняется аналогичными проблемами в Брюсселе. Сийярто также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

