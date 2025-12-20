Новый год-2026
Рубио пошутил об «Итогах года» Путина

Рубио посетовал на пресс-конференцию Путина, которая привлекла все внимание мира

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Сенатор Марко Рубио пошутил, что «Итоги года» президента России Владимира Путина могут отвлечь внимание американских СМИ от его собственной пресс-конференции. Он также с иронией прокомментировал формат мероприятия российского лидера.

Во время общения с журналистами один из вопросов, начинавшийся с упоминания имени Путина, сенатор воспринял с сарказмом. Он уточнил детали прошедшей в России прямой линии и посетовал, что это совпадение по времени мешает его собственному медийному выступлению.

Пытается наступить на мое сообщение, — отметил Рубио.

Узнав, что Путин общался с гражданами несколько часов, Рубио поспешил заверить аудиторию, что его встреча будет куда короче. В качестве своего преимущества политик отметил, что на часть вопросов он будет отвечать на испанском языке. При этом он не стал упоминать, что действующий президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, признающий единственным государственным языком в стране английский.

До этого сообщалось, что крупнейшие западные СМИ внимательно проанализировали ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Их главный вывод — событие охватило невероятный спектр вопросов: от геополитики до бытовых проблем.

