28 ноября 2025 в 14:48

На Украине оценили последствия возможной отставки Ермака

«Страна.ua»: возможная отставка Ермака может изменить баланс власти на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Возможная отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может лишить главу государства Владимира Зеленского контроля над парламентским большинством, правительством и силовыми структурами, сообщило издание «Страна.ua». Исход ситуации будет зависеть от того, предъявят ли Ермаку обвинение после прошедших обысков.

Издание отмечает, что в случае отставки Ермака контроль в Раде может перейти либо к руководству фракции «Слуга народа» во главе с Давидом Арахамией, либо к новому большинству, сформированному оппозицией и частью расколовшейся правящей партии. Такой сценарий способен привести и к смене правительства.

Предъявление обвинений сделает невозможным участие Ермака в переговорах по урегулированию кризиса. Однако если обвинений не последует, офис президента может в ближайшее время нанести ответный удар по антикоррупционным структурам и оппонентам Зеленского, уточнили в издании.

Утром 28 ноября в Киеве начались обыски в помещениях, связанных с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Следственные мероприятия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сам Ермак подтвердил проведение обысков в своей квартире. Он заверил, что предоставил правоохранительным органам полный доступ. По словам чиновника, он готов к сотрудничеству с НАБУ.

