На Камчатке с подрядчика требуют компенсацию за срыв стройки больницы

Арбитражный суд Камчатского края принял к производству иск о взыскании 1,02 млрд рублей за срыв сроков строительства краевой больницы, сообщили в пресс-службе суда. Компания АО «Крокус Интернэшнл» не выполнила обязательства по государственному контракту в установленный срок, отметили в источнике.

В Арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление <...> к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании финансовых санкций в размере 1 млрд 21 млн руб. за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения, — сказано в публикации.

