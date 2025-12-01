День матери
01 декабря 2025 в 03:50

На Камчатке с подрядчика требуют компенсацию за срыв стройки больницы

На Камчатке суд принял иск на 1,02 млрд рублей за срыв сроков постройки больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Камчатского края принял к производству иск о взыскании 1,02 млрд рублей за срыв сроков строительства краевой больницы, сообщили в пресс-службе суда. Компания АО «Крокус Интернэшнл» не выполнила обязательства по государственному контракту в установленный срок, отметили в источнике.

В Арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление <...> к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании финансовых санкций в размере 1 млрд 21 млн руб. за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения, — сказано в публикации.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти. Он отметил, что решение было принято из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске.

Кроме того, главный инженер строительной организации был арестован до 27 января 2026 года после гибели рабочих в результате обрушения ангара в Сахалинской области, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

суды
подрядчики
больницы
Камчатский край
