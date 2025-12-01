ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, касающейся Табакова

В Никулинский районный суд Москвы поступило уголовное дело, связанное с растратой в особо крупном размере и легализацией средств, добытых преступным путем, передает «Коммерсант». В материале говорится, что речь идет об одном из эпизодов дела о хищении свыше 14 миллиардов рублей из банка «Клиентский», в числе потерпевших по данному делу — Олег Табаков, который в то время, с 2000 по 2018 год, был худруком МХТ имени А. П. Чехова.

Он, как уточняется, держал там около 670 млн рублей. Всего в банке было 42 тысячи вкладчиков, среди которых было немало публичных персон.

Среди обвиняемых — уже умерший знаменитый советский баскетболист Андрей Лопатов и другие лица. Информация предоставлена Генеральной прокуратурой, — отметили журналисты.

Ранее в Томской области завели уголовное дело о хищении 66 млн рублей во время выполнения ремонта моста. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

До этого против депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, в 2021–2025 годах Клюшникова оформляла Кербер в качестве помощника без выполнения трудовых обязанностей, используя поддельные документы для получения из бюджета более 3 млн рублей, которые женщины использовали в личных целях.