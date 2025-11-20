Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:50

Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством

В Алтайском крае депутата Клюшникову и ее помощника подозревают в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Против депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер возбудили уголовное дело, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Женщин подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата <…> и ее помощника. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — отметили в ведомстве.

По версии следствия, Клюшникова в течение 2021–2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника без реального выполнения ей трудовых обязанностей. Для этого предоставлялись поддельные документы. В результате на счет помощницы из бюджета поступило более 3 млн рублей, которые фигурантки дела использовали в личных целях.

Ранее бывшего военнослужащего Росгвардии Андрея Чернобаева приговорили к четырем годам колонии общего режима за хищение более 119 млн рублей при поставках аэродромной техники. Его также лишили воинского звания «полковник».

До этого суд в Челябинске начал рассмотрение дела об изъятии недвижимости у депутата городской думы Александра Галкина. Исковое заявление было подано прокурором города с требованием обращения имущества в доход государства. Речь идет о квартире в Москве площадью 62 квадратных метра.

Алтайский край
депутаты
мошенничество
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
На Украине российские военные ликвидировали снайпера-майора
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.