Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством

Против депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер возбудили уголовное дело, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Женщин подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата <…> и ее помощника. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — отметили в ведомстве.

По версии следствия, Клюшникова в течение 2021–2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника без реального выполнения ей трудовых обязанностей. Для этого предоставлялись поддельные документы. В результате на счет помощницы из бюджета поступило более 3 млн рублей, которые фигурантки дела использовали в личных целях.

