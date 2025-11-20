Экс-росгвардеец похитил технику на миллионы и получил срок Экс-сотрудника Росгвардии осудили на четыре года за хищение 119 млн рублей

Бывшего военнослужащего Росгвардии Андрея Чернобаева приговорили к четырем годам лишения свободы за хищение более 119 млн рублей при поставках аэродромной техники, сообщает ТАСС. Его также лишили воинского звания «полковник».

Чернобаева Андрея признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, — постановил суд.

Чернобаев занимал должность старшего офицера авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации ГУА Росгвардии. Вместе с соучастниками он организовал поставки авиационных комплексов, пожарных машин и оборудования по завышенным ценам. В ходе суда он полностью признал вину и дал показания на своих сообщников.

