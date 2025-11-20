Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:36

Экс-росгвардеец похитил технику на миллионы и получил срок

Экс-сотрудника Росгвардии осудили на четыре года за хищение 119 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего военнослужащего Росгвардии Андрея Чернобаева приговорили к четырем годам лишения свободы за хищение более 119 млн рублей при поставках аэродромной техники, сообщает ТАСС. Его также лишили воинского звания «полковник».

Чернобаева Андрея признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, — постановил суд.

Чернобаев занимал должность старшего офицера авиационно-технической службы аэродромно-технического обеспечения управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации ГУА Росгвардии. Вместе с соучастниками он организовал поставки авиационных комплексов, пожарных машин и оборудования по завышенным ценам. В ходе суда он полностью признал вину и дал показания на своих сообщников.

Ранее начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Согласно данным УФСБ, офицер вымогал деньги у директора судоремонтного завода для согласования выполненных по госконтракту работ.

взятки
Росгвардия
аресты
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.