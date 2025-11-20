Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:10

В Севастополе арестовали офицера Минобороны

В Севастополе офицера Минобороны России арестовали по делу о взятке

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца, сообщает ТАСС. По данным УФСБ, его подозревают в вымогательстве и получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота, выполненного по госконтракту.

Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — уточнили в ведомстве.

По информации УФСБ, офицер взял деньги у директора местного судоремонтного завода, которые предназначались для согласования ремонта. Материалы дела переданы в суд.

Ранее в Челябинске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 2 млн рублей. По версии следствия, он убедил подзащитного в возможности смягчения приговора через связи в правоохранительных органах и предложил свои услуги для передачи денег должностным лицам.

До этого СК России начал расследование о взятках в центральном аппарате ФСИН в Москве. Подозреваемым оказался Дмитров Павел Пудин. Его подозревают в получении не менее 5 млн рублей от строительной компании, выигравшей тендер на реконструкцию СИЗО в Волгоградской области, для увеличения аванса и продления сроков работ.

аресты
Минобороны
взятки
Севастополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Лукашенко помиловал священников-католиков
Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США
Россиянин попытался сжечь соседей заживо из-за конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.