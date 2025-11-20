В Севастополе арестовали офицера Минобороны В Севастополе офицера Минобороны России арестовали по делу о взятке

Начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца, сообщает ТАСС. По данным УФСБ, его подозревают в вымогательстве и получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота, выполненного по госконтракту.

Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — уточнили в ведомстве.

По информации УФСБ, офицер взял деньги у директора местного судоремонтного завода, которые предназначались для согласования ремонта. Материалы дела переданы в суд.

Ранее в Челябинске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 2 млн рублей. По версии следствия, он убедил подзащитного в возможности смягчения приговора через связи в правоохранительных органах и предложил свои услуги для передачи денег должностным лицам.

До этого СК России начал расследование о взятках в центральном аппарате ФСИН в Москве. Подозреваемым оказался Дмитров Павел Пудин. Его подозревают в получении не менее 5 млн рублей от строительной компании, выигравшей тендер на реконструкцию СИЗО в Волгоградской области, для увеличения аванса и продления сроков работ.