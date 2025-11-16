Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 14:54

В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет России расследует случаи получения взяток в центральном аппарате ФСИН в Москве, сообщает «Коммерсант». Под подозрением оказался житель Дмитрова Павел Пудин — мужчину арестовали на два месяца после возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причастность к коррупции он отрицает.

По данным источника, в 2022–2023 годах строительная компания, выигравшая тендер на реконструкцию следственного изолятора в Волгоградской области, перечислила сотрудникам управления капстроительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН как минимум 5 млн рублей через посредника. Следствие считает, что деньги передавались для увеличения аванса по контракту и продления сроков выполнения работ.

Правоохранители продолжают расследовать все звенья схемы. Они пытаются выяснить, кто еще из сотрудников ФСИН мог получать взятки.

Ранее суд арестовал на два месяца бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области по обвинению в получении взяток на сумму свыше 6,5 млн рублей. Как установило следствие, чиновник в 2020–2025 годах получал деньги от фермеров за содействие в незаконном получении грантов.

