Суд в Челябинске может изъять недвижимость у депутата

Суд в Челябинске начал рассмотрение дела об изъятии недвижимости у депутата городской думы Александра Галкина. Исковое заявление было подано прокурором города с требованием обращения имущества в доход государства, пишет РИА Новости.

Согласно информации из картотеки суда, первое судебное заседание состоялось 19 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 15 декабря.

Ответчиками проходят депутат Галкин и его супруга Инна Мирошкина, а истцами выступают прокурор Челябинска и управление Росимущества по Москве. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о квартире в Москве площадью 62 квадратных метра, которая, по версии следствия, была приобретена на неподтвержденные доходы.

Рассмотрение дела начато с начала. Судебное заседание 15.12, 15:00 (13:00 мск), — указано в сообщении.

Основанием для начала рассмотрения дела с начала послужило вступление в процесс третьего лица без самостоятельных требований. Квартира расположена в элитном жилом комплексе Hide в московском районе Раменки.

