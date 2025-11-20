Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 02:19

Суд в Челябинске может изъять недвижимость у депутата

Суд рассмотрит дело об изъятии недвижимости у челябинского депутата Галкина

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Суд в Челябинске начал рассмотрение дела об изъятии недвижимости у депутата городской думы Александра Галкина. Исковое заявление было подано прокурором города с требованием обращения имущества в доход государства, пишет РИА Новости.

Согласно информации из картотеки суда, первое судебное заседание состоялось 19 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 15 декабря.

Ответчиками проходят депутат Галкин и его супруга Инна Мирошкина, а истцами выступают прокурор Челябинска и управление Росимущества по Москве. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о квартире в Москве площадью 62 квадратных метра, которая, по версии следствия, была приобретена на неподтвержденные доходы.

Рассмотрение дела начато с начала. Судебное заседание 15.12, 15:00 (13:00 мск), — указано в сообщении.

Основанием для начала рассмотрения дела с начала послужило вступление в процесс третьего лица без самостоятельных требований. Квартира расположена в элитном жилом комплексе Hide в московском районе Раменки.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о мошенничестве при возведении коттеджей в Тюменской области. В результате действий недобросовестного застройщика более 100 семей остались без недвижимости.

