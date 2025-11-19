Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена Бастрыкин затребовал доклад по делу о строительстве домов в Тюменской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела о мошенничестве при возведении коттеджей в Тюменской области, передает пресс-служба ведомства. В результате действий недобросовестного застройщика более 100 семей остались без недвижимости.

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о совершении мошеннических действий в отношении жителей Тюменской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в публикации.

Следствие установило, что граждане заключили с предпринимателем договоры на строительство частных домов и оплатили работы, в том числе за счет ипотеки. Однако застройщик в срок обязательства не выполнил: на части объектов работы остановлены, некоторые дома оказались непригодны для проживания из-за нарушений. В итоге заказчики вынуждены платить по кредитам.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о смерти подростка под Новосибирском. Во время прогулки 13-летнему школьнику стало плохо, он скончался до приезда скорой помощи. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву провести проверку и доложить о результатах.