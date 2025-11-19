Бастрыкин заинтересовался делом о смерти подростка под Новосибирском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти подростка под Новосибирском, сообщает «КП-Новосибирск». Во время прогулки 13-летнему школьнику стало плохо, он скончался до приезда медиков.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Коченево. Обстоятельства произошедшего все еще не установлены.

Причину смерти выясняют специалисты. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Ранее сообщалось, что в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае 16-летний школьник умер возле автобусной остановки. Органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.