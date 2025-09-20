«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:18

В Приморье умер школьник у автобусной остановки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Спасске-Дальнем в Приморском крае 16-летний школьник умер возле автобусной остановки, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.

По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — уточнили в прокуратуре.

По предварительным данным, подростку стало плохо прямо на улице. В ведомстве уточнили, что ребенок скончался до приезда скорой.

Ранее Следственное управление СК РФ по Воронежской области начало расследование по факту смерти 13-летнего подростка-самбиста после спортивных занятий. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Инцидент произошел 17 сентября в городе Острогожске, где ребенок почувствовал себя плохо во время тренировки по самбо.

Также стало известно, что в поселке Юкки Ленинградской области трагически умер трехмесячный младенец после кормления детской смесью. По данным источника, после кормления мать уложила детей спать. Вскоре один малыш заплакал, а второго начало тошнить.

