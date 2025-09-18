Празднование Дня города в Москве
В Воронежской области расследуют гибель юного самбиста после тренировки

Воронежский СК возбудил дело после смерти 13-летнего самбиста в Острогожске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственное управление СК РФ по Воронежской области начало расследование по факту смерти 13-летнего подростка-самбиста после спортивных занятий, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел 17 сентября в городе Острогожске, где ребенок почувствовал себя плохо во время тренировки по самбо. Скорая помощь прибыла на место через семь минут после вызова и доставила подростка в медицинское учреждение с тяжелыми симптомами.

Согласно данным областного Минздрава, у мальчика наблюдалась критически высокая температура, повышенное давление, низкий уровень кислорода в крови и судорожный синдром. Несмотря на своевременное оказание медицинской помощи и проведение реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось.

В пресс-службе подчеркнули, что подросток имел официальный допуск к занятиям и занимался самбо на протяжении двух лет. В момент ухудшения состояния физическая нагрузка отсутствовала. В настоящее время следственные органы и Министерство здравоохранения проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в поселке Юкки Ленинградской области трагически умер трехмесячный младенец после кормления детской смесью. По данным источника, после кормления мать уложила детей спать. Вскоре один малыш заплакал, а второго начало тошнить. Родители пытались вызвать скорую, параллельно делая искусственное дыхание, но дозвониться удалось только спустя 15 минут. Отец повез сына в больницу самостоятельно, однако врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Россия
Воронежская область
подростки
смерти
СК РФ
