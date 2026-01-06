Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника

Постные вареники с капустой и грибами — традиционное блюдо сочельника, которое сочетает сытность, нежность и аромат.

Для теста смешиваем 300 г муки с 150 мл теплой воды, щепоткой соли и 2 ст. ложками растительного масла. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его отдохнуть 15 минут. Для начинки обжариваем 200 г капусты с 150 г шампиньонов, нарезанных мелко, добавляем соль, перец и немного растительного масла. Раскатываем тесто, вырезаем кружки, выкладываем начинку и защипываем вареники. Варим в подсоленной воде 5–7 минут после всплытия. Подаем горячими, можно с растительным маслом или постным соусом.

Вареники с капустой и грибами получаются мягкими, ароматными и сытными — идеальный вариант для постного праздничного стола.

Ранее мы поделились рецептом хреновины «Огонек».