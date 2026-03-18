Настоящая грибовница за час: глубина вкуса и насыщенный аромат из морозилки. При этом никакого мяса

Замороженные белые грибы — это не компромисс, а находка для гурмана в цейтноте. Они избавляют от предварительной обработки, но полностью сохраняют тот самый лесной аромат и способность давать невероятно насыщенный бульон.

Что понадобится

Замороженные белые грибы (боровики) — 400-500 г, вода — 2.5 л, картофель — 3-4 шт. (средние), морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., масло растительное — 2-3 ст. л., соль — по вкусу, сметана и укроп для подачи — по желанию.

Как я его готовлю

Тщательно промытые замороженные грибы, не размораживая, отправляю в кастрюлю с холодной водой. Довожу до кипения и варю на умеренном огне около 40 минут для получения насыщенного бульона. Пока варятся грибы, чищу и нарезаю картофель аккуратными кубиками. Готовые грибы вынимаю шумовкой на тарелку, а в ароматный бульон закладываю картофель. Пока он варится до полуготовности, натираю морковь и мелко шинкую лук, затем пассерую их на растительном масле до мягкости. Нарезаю отваренные грибы на удобные кусочки и возвращаю их в кастрюлю вместе с овощной зажаркой. Довожу суп до готовности, солю по вкусу в самом конце. Подаю, добавив ложку холодной сметаны и щепотку свежего укропа.

