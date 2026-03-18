18 марта 2026 в 11:38

Настоящая грибовница за час: глубина вкуса и насыщенный аромат из морозилки. При этом никакого мяса

Замороженные белые грибы — это не компромисс, а находка для гурмана в цейтноте. Они избавляют от предварительной обработки, но полностью сохраняют тот самый лесной аромат и способность давать невероятно насыщенный бульон.

Что понадобится

Замороженные белые грибы (боровики) — 400-500 г, вода — 2.5 л, картофель — 3-4 шт. (средние), морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., масло растительное — 2-3 ст. л., соль — по вкусу, сметана и укроп для подачи — по желанию.

Как я его готовлю

Тщательно промытые замороженные грибы, не размораживая, отправляю в кастрюлю с холодной водой. Довожу до кипения и варю на умеренном огне около 40 минут для получения насыщенного бульона. Пока варятся грибы, чищу и нарезаю картофель аккуратными кубиками. Готовые грибы вынимаю шумовкой на тарелку, а в ароматный бульон закладываю картофель. Пока он варится до полуготовности, натираю морковь и мелко шинкую лук, затем пассерую их на растительном масле до мягкости. Нарезаю отваренные грибы на удобные кусочки и возвращаю их в кастрюлю вместе с овощной зажаркой. Довожу суп до готовности, солю по вкусу в самом конце. Подаю, добавив ложку холодной сметаны и щепотку свежего укропа.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

Проверено редакцией
Этот бульон — мой секрет идеальных супов и соусов. Наваристый, ароматный, экономный
Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу
Картофщипс — адыгейская магия из картофеля. Густой соус-пюре с перцем и чесноком, который заменит и гарнир, и подливу
Вы такой не готовили, но точно полюбите: суп с капустой и копченостями — ароматный и очень сытный
Не ожидали? Эти постные пельмени съедаются первыми
Дмитрий Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
