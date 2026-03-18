Этот бульон — мой секрет идеальных супов и соусов. Наваристый, ароматный, экономный

Потратьте время один раз, чтобы потом месяцами экономить его на готовке. Наваристый бульон из голяшки, замороженный порционно, — это готовый фундамент для десятков блюд. Открыл контейнер, разморозил — и ужин уже на полпути к совершенству.

Что понадобится

Говяжья голяшка (распиленная) — 1,5–2 кг, говяжья грудинка — 300–400 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., гвоздика — 2–3 бутона, черный перец горошком — 8–10 шт., душистый перец горошком — 4-5 шт., лавровый лист — 2–3 шт., петрушка (стебли) — небольшой пучок, вода питьевая — 4 л.

Как я его готовлю

Примерно половину костей от голяшки, одну неочищенную луковицу и целую морковь смазываю растительным маслом, выкладываю в форму и отправляю в духовку, разогретую до 220–240°C с режимом гриль, на 15 минут, перевернув один раз для равномерного зарумянивания. Грудинку нарезаю кубиками со стороной 3–4 см. Во вторую луковицу, очищенную, втыкаю бутоны гвоздики. Сырое мясо и оставшиеся сырые кости складываю в большую кастрюлю, заливаю холодной водой и оставляю на 30 минут для отмачивания, после чего тщательно промываю. Заливаю промытые ингредиенты 4 литрами холодной питьевой воды, добавляю запеченные кости с овощами и ставлю на средний огонь. Довожу до состояния, когда вот-вот начнется кипение, сразу убавляю огонь до минимального. Снимаю шумовкой всю появившуюся пену и варю на самом маленьком огне, без бурления, 2 часа. Затем добавляю в кастрюлю нарезанную грудинку, луковицу с гвоздикой и все специи (перцы, лавровый лист).

Продолжаю варить еще 1 час. За 30 минут до окончания варки добавляю пучок стеблей петрушки. По готовности снимаю кастрюлю с огня, аккуратно извлекаю мясо и кости шумовкой, а бульон процеживаю через сито или марлю. Даю остыть при комнатной температуре, после чего убираю в холодильник. Застывший на поверхности жир снимаю. Готовый концентрированный бульон разливаю по порционным контейнерам для заморозки или хранения в холодильнике.

