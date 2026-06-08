Сливочный суп, который вы будете есть все лето, стоит только попробовать: кабачок + стакан чечевицы

Сливочный суп, который вы будете есть все лето, стоит только попробовать: кабачок + стакан чечевицы

Летний сливочный суп из кабачков и чечевицы — это нежное, ароматное и очень сытное блюдо, которое станет идеальным обедом в жаркий день. Суп получается очень легким, но при этом прекрасно насыщает.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 200 мл сливок (10–20%), соль, перец, паприка, растительное масло, сухарики и зелень для подачи.

Рецепт: чечевицу промойте. Кабачки нарежьте кубиками. Лук и морковь мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте кабачки, жарьте 5 минут. Влейте 1,5 литра воды, добавьте чечевицу, соль, перец, паприку. Варите 20–25 минут до готовности чечевицы. Снимите с огня, взбейте суп блендером до однородности. Влейте сливки, прогрейте 2–3 минуты (не кипятите!). Подавайте с сухариками и рубленой зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить суп с кабачками и чечевицей и посоветовала при варке добавить немного в него куркумы для золотистого цвета.

Ранее стало известно, чем заменить картошку в борще, чтобы он стал еще вкуснее.