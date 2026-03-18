Не ожидали? Эти постные пельмени съедаются первыми

Думаете, постная еда скучная и невкусная? Сейчас мы развеем этот миф с помощью обычных пельменей. Сегодня готовим сочные и ароматные постные пельмени, которые не отличить от классических. Главный секрет тут — правильно подобранная начинка.

Для теста возьмем 0,5 кг муки, 250 мл холодной воды, 1 ч. ложку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Замешиваем, даем отдохнуть 30 минут. Для наполнения: 600 г шампиньонов (или любых грибов) мелко режем и жарим с 2 луковицами до золотистого цвета, солим, перчим. Пропускаем через мясорубку или мелко рубим. Лепим обычные постные пельмени, плотно защипывая края. Варим в подсоленной воде 5-7 минут. Подавайте с зеленью — пальчики оближешь!

