Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 10:10

Не ожидали? Эти постные пельмени съедаются первыми

Не ожидали? Эти постные пельмени съедаются первыми
Подписывайтесь на нас в MAX

Думаете, постная еда скучная и невкусная? Сейчас мы развеем этот миф с помощью обычных пельменей. Сегодня готовим сочные и ароматные постные пельмени, которые не отличить от классических. Главный секрет тут — правильно подобранная начинка.

Для теста возьмем 0,5 кг муки, 250 мл холодной воды, 1 ч. ложку соли и 2 ст. ложки растительного масла. Замешиваем, даем отдохнуть 30 минут. Для наполнения: 600 г шампиньонов (или любых грибов) мелко режем и жарим с 2 луковицами до золотистого цвета, солим, перчим. Пропускаем через мясорубку или мелко рубим. Лепим обычные постные пельмени, плотно защипывая края. Варим в подсоленной воде 5-7 минут. Подавайте с зеленью — пальчики оближешь!

Ранее мы поделились рецептом запеченного булгура с овощами в горшочках.

Читайте также
Шампиньоны по-корейски: чесночная вкуснятина, которую можно есть даже в Великий пост
Общество
Борщ готовлю только так — идеально в пост! Густая ароматная зажарка и грибы вместо мяса: топ-рецепт
Общество
Гениально просто: пельмени в духовке с хрустящей кунжутной корочкой. Подаю с крабовым соусом — это нереально вкусно! Никакой варки
Общество
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
Семья и жизнь
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Семья и жизнь
рецепты
грибы
пельмени
простые рецепты
веганы
Великий пост
Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Премьеру Японии предрекли серьезный разговор с Трампом из-за Ирана
«Перхоть собирал»: историк объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения
Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.