Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей В Томской области завели дело о хищении 66 млн рублей при ремонте моста

Уголовное дело о мошенничестве во время выполнения ремонта моста через реку Кайма по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возбудили в Томской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уточняется, что подрядчика подозревают в нанесении ущерба бюджету региона в размере более 66 млн рублей.

В публикации говорится, что в начале 2025 года ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» заключило госконтракт с ООО «Торгово-строительная компания». Однако подрядчик не приступил к выполнению предусмотренных контрактом работ, авансом компания распорядилась по своему усмотрению, после расторжения контракта заказчику их не вернула.

