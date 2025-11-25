День матери
25 ноября 2025 в 09:13

Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей

В Томской области завели дело о хищении 66 млн рублей при ремонте моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уголовное дело о мошенничестве во время выполнения ремонта моста через реку Кайма по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возбудили в Томской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уточняется, что подрядчика подозревают в нанесении ущерба бюджету региона в размере более 66 млн рублей.

В публикации говорится, что в начале 2025 года ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» заключило госконтракт с ООО «Торгово-строительная компания». Однако подрядчик не приступил к выполнению предусмотренных контрактом работ, авансом компания распорядилась по своему усмотрению, после расторжения контракта заказчику их не вернула.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова. Таким образом, в деле о хищениях, совершенных при выполнении 14 государственных контрактов на строительство, стало восемь фигурантов. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Семенова до 23 января.

До этого предприниматель из Татарстана Валерий Чулаков был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками. Следствие установило, что фигурант обменял 25 принадлежавших ему земельных участков общей стоимостью свыше 46 млн рублей на пять участков в том же районе, которые оценивались более чем в 109 млн рублей. При этом его земельные владения имели существенные ограничения и обременения.

Томская область
мосты
ремонты
хищения
