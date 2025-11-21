Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:34

Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей

В Татарстане суд отправил в колонию бизнесмена за мошенничество на 62 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Предприниматель из Татарстана Валерий Чулаков приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Суд признал его виновным в причинении муниципальному образованию ущерба на сумму 62 млн рублей.

Суд признал 64-летнего Валерия Чулакова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении ведомства.

Чулаков обменял 25 принадлежавших ему земельных участков общей стоимостью свыше 46 млн рублей на пять участков в том же районе, оцененных более чем в 109 млн рублей. При этом его земельные владения имели существенные ограничения и обременения, которые исключали возможность жилищного строительства и значительно снижали их рыночную стоимость.

Ранее стало известно, что сумма ущерба, причиненного Министерству обороны России по уголовному делу экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, превысила 9 млрд рублей. Согласно материалам дела, хищение средств произошло в ходе строительства 14 объектов по государственным контрактам.

