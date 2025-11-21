Раскрыт многомиллиардный ущерб Минобороны РФ по делу Мерваезовой

Причиненный Минобороны России ущерб по уголовному делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой составил свыше 9 млрд рублей, сообщили в Пятигорском городском суде Ставропольского края. Фигуранты похитили их при строительстве 14 объектов в рамках госконтрактов, передает ТАСС.

[Фигуранты уголовного дела] похитили денежные средства в общей сумме более 9 млрд рублей, — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что Мерваезова в 2021–2022 годах занимала должность директора АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года переименовали в АО «СибирьПромГрупп». По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По делу также проходят экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны РФ Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Суд избрал меру пресечения Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере 17 сентября. Он удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу. Мерваезову задержали в Пятигорске, после чего привезли в Москву.