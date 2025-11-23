Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло Суд арестовал еще одного фигуранта по делу о хищении средств у Минобороны РФ

Мещанский суд Москвы отправил в следственный изолятор 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. Арест произведен в рамках масштабного уголовного дела, касающегося хищения денежных средств у Министерства обороны РФ.

Теперь в деле о хищениях, совершенных при выполнении 14 государственных контрактов на строительство, восемь фигурантов. Среди привлеченных к уголовной ответственности лиц значатся бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и бизнесмен Денис Чубаров. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Семенова до 23 января 2026 года. По данным следствия, общий ущерб, нанесенный государству в результате этих хищений, превышает 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Мерваезова в 2021–2022 годах занимала должность директора АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года переименовали в АО «СибирьПромГрупп». По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.